Шварцман «баранкой» завершил матч с Пэром на пути во второй круг Wimbledon

Аргентинец победил француза за полтора часа

Диего Шварцман / Фото: gotennis.ru

Одиннадцатая ракетка мирового рейтинга Диего Шварцман на старте Wimbledon обыграл Бенуа Пэра (ATP, 46) со счетом 6:3, 6:4, 6:0.



За полтора часа на корте аргентинец реализовал шесть брейк-поинтов из пятнадцати, в то время как француз записал в свой актив 7 эйсов и один брейк при девяти «двойных». Диего улучшил статистику в личных встречах – 3:1 в его пользу.

Во втором круге травяного Шлема Шварцман встретится с британцем Лиамом Броуди.

Напонмим, что сегодня первые украинки начнут свой путь на Wimbledon.