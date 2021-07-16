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Шварцман: «Могу взять медаль на Олимпиаде»
У аргентинца не будет большой конкуренции в Токио
19:20
Диего Шварцман / фото - Getty Images
12-я ракетка мира Диего Шварцман поделился планами на Олимпийские игры в Токио, Япония. Аргентинец признался в комментарии TyC Sports, что на протяжение сезона у него был небольшой спад, но к Играм он подходит в оптимальной форме.
«Пару месяцев назад у меня начался спад. Я не мог бороться на высшем уровне и сомневался в себе. К счастью, на Roland Garros я прибавил и набрал былую форму. Перед Играми чувствую себя неплохо.
Нужно адаптироваться к новому турниру и этому формату. Если повезет с жеребьевкой, могу взять медаль».
Напомним, что из членов Большой тройки в Японии выступит лишь Новак Джокович.
17-й номер рейтинга АТР недавно сдал положительный тест на коронавирус и также пропустит Олимпиаду.
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