Шварцман уверенно вышел во второй раунд Roland Garros
Шварцман уничтожил Бедене во втором раунде Roland Garros
10-я ракетка мира в следующем круге сыграет с Кольшрайбером
17:14
Диего Шварцман / Фото - zimbio.comАргентинский теннисист Диего Шварцман, ныне занимающий 10-ю строчку рейтинга АТР, во втором раунде Roland Garros без проблем переиграл словенца Альяжа Бедене со счетом 6:4, 6:2, 6:4.
За чуть менее чем два с половиной часа матча Шварцман оформил пять брейков, ошибившись при подаче два раза. В свою очередь, 56-я ракетка мира Бедене девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив девять двойных ошибок.
После этой победы Шварцмана счет в личных встречах теннисистов стал 4:2 в пользу словенца.
В третьем круге турнира во Франции Шварцман сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Ранее итальянец Маттео Берреттини во втором раунде Roland Garros без проблем переиграл аргентинца Федерико Корию.
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