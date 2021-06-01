Шварцман уверенно вышел во второй раунд Roland Garros

На следующей стадии турнира аргентинец встретится с Бедене





Диего Шварцман / Фото - eurosport

10-я ракетка мира, аргентинский теннисистпробился во второй раунд Roland Garros, переиграв представителя Тайванясо счетом 6:2, 6:2, 6:3.За 1 час 45 минут матча 28-летний аргентинец оформил восемь брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь 680-я ракетка мира Цен-Сун два раза брал подачу соперника, совершил один эйс и четыре двойные ошибки.После этой победы аргентинца счет в личных встречах теннисистов стал – 1:1.Следующим соперником Шварцмана на турнире во Франции станет словенецРанее россиянин