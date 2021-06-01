Шварцман в Лионе вылетел на старте третьего турнира кряду
Шварцман уверенно вышел во второй раунд Roland Garros
На следующей стадии турнира аргентинец встретится с Бедене
19:40
Диего Шварцман / Фото - eurosport10-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман пробился во второй раунд Roland Garros, переиграв представителя Тайваня Лю Йен-Суна со счетом 6:2, 6:2, 6:3.
За 1 час 45 минут матча 28-летний аргентинец оформил восемь брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь 680-я ракетка мира Цен-Сун два раза брал подачу соперника, совершил один эйс и четыре двойные ошибки.
После этой победы аргентинца счет в личных встречах теннисистов стал – 1:1.
Следующим соперником Шварцмана на турнире во Франции станет словенец Альяж Бедене.
Ранее россиянин Андрей Рублев в невероятном матче не смог выйти во второй раунд Roland Garros.
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