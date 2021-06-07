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Шварцман «всухую» обыграл Штруффа, проигрывая 1:5 в первом сете, и вышел в четвертьфинал Roland Garros

В следующем раунде аргентинцу предстоит встреча с Надалем или Синнером
Теннис Grand Slam
17:15
Шварцман «всухую» обыграл Штруффа, проигрывая 1:5 в первом сете, и вышел в четвертьфинал Roland Garros
Диего Шварцман / Фото: twitter.com/atptour

Десятая ракетка мирового рейтинга Диего Шварцман вышел в четвертьфинал Roland Garros, обыграв немца Яна-Леннарда Штруффа (42-й номер рейтинга ATP) 7:6 (9), 6:4, 7:5.

Теннисистам для определения сильнейшего потребовалось три часа. Аргентинец четырежды ошибся при подаче и реализовал 8 брейк-поинтов из 15. Штруфф подал 13 эйсов, допустил 5 «двойных» и забрал 6 геймов на подаче соперника. В первом сете Шварцман проигрывал 1:5 по ходу партии, но сумел перевести сет на тай-брейк, где и дожал немца. Благодаря победе аргентинец вышел вперед в личных встречах – 2:1.

В следующем круге Шварцман встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Янник Синнер (Италия).

Напмоним, что ранее в четвертьфинал французского Шлема пробился Александр Зверев из Германии.

Олег Шумейко-младший
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Диего Шварцман

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