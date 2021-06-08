Швентек: «Большое браво Костюк, потому что у нее все впереди. Надеюсь, мы еще не раз встретимся»

Ига Швентек и Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Победительница прошлогоднего Roland Garros Ига Швентек (WTA, 9) высказалась о победе над украинкой Мартой Костюк (WTA, 81) в четвертом круге.



Вечером условия сильно отличаются от дневных – настолько, что мне было трудно адаптироваться. Освещение яркое, особенно на фоне темного неба. Так что приходилось к этому приспосабливаться, и было сложно – иногда свет слепил, когда я пробивала смэши или драйв-воллей. Но условия для нас обеих были одинаковыми.

И я рада, что в будущем мы будем играть вечерние матчи со зрителями – думаю, это будет намного лучше.

Я рада, что вышла в четвертьфинал и в одиночке, и в паре – это большое достижение. В прошлом году я выиграла титул, но все равно не каждый день попадаешь в четвертьфинал Grand Slam. Так что я горжусь своими успехами».