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Швентек: «Большое браво Костюк, потому что у нее все впереди. Надеюсь, мы еще не раз встретимся»

Полячка была удивлена тем, что Марте удавалось принимать ее мощные подачи

Теннис Grand Slam
07:18
Швентек: «Большое браво Костюк, потому что у нее все впереди. Надеюсь, мы еще не раз встретимся»
Ига Швентек и Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Победительница прошлогоднего Roland Garros Ига Швентек (WTA, 9) высказалась о победе над украинкой Мартой Костюк (WTA, 81) в четвертом круге.

«В обороне она играла просто безумно, мне приходилось по несколько раз выигрывать очко. Я не Рафа, но у меня удары тоже мощные. А она все тащила. Большое браво ей, потому что у нее все впереди. Надеюсь, мы еще не раз встретимся.

Вечером условия сильно отличаются от дневных – настолько, что мне было трудно адаптироваться. Освещение яркое, особенно на фоне темного неба. Так что приходилось к этому приспосабливаться, и было сложно – иногда свет слепил, когда я пробивала смэши или драйв-воллей. Но условия для нас обеих были одинаковыми.

И я рада, что в будущем мы будем играть вечерние матчи со зрителями – думаю, это будет намного лучше.

Я рада, что вышла в четвертьфинал и в одиночке, и в паре – это большое достижение. В прошлом году я выиграла титул, но все равно не каждый день попадаешь в четвертьфинал Grand Slam. Так что я горжусь своими успехами».

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Швентек сыграет с Марией Саккари.


Источник: sports.ru Карен Агабекян
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Теги

Марта Костюк Ига Швентек Roland Garros

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