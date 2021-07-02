Швентек: «Моя следующая цель – Олимпиада»
Швентек деклассировала Бегу и вышла в 1/8 финала Wimbledon
20-летняя полька отдала своей сопернице лишь 1 гейм
14:53
Ига Швентек / Фото - diggingsportsДевятая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек разгромила румынку Ирину-Камелию Бегу в третьем раунде Wimbledon со счетом 6:1, 6:0.
За 57 минут матча 20-летняя Швентек оформила пять брейков и два эйса. В свою очередь, 79-й номер рейтинга WTA Бегу сделала один эйс и семь двойных ошибок.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В 1/8 финала турнира в Великобритании Швентек встретится либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с Онс Жабер из Туниса.
Ранее белоруска Виктория Азаренко неожиданно уступила румынке Соране Кырсте со счетом 6:7(5), 6:3, 4:6 во втором раунде Wimbledon.