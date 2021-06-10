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Швентек: «Моя следующая цель – Олимпиада»

Действующая чемпионка Roland Garros вылетела в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2021
Теннис Grand Slam
16:58
Швентек: «Моя следующая цель – Олимпиада»
Ига Швентек / фото - Getty Images

Чемпионка Roland Garros-2020 Ига Швентек поделилась планами на травяной сезон. Цитирует польскую теннисистку пресс-служба WTA.

«Моя следующая цель – Олимпиада, потому что я не знаю, как буду играть на траве. Я не знаю, помню ли вообще, как на ней играть, так что посмотрим, как пойдет. У меня нет никаких ожиданий, я на себя не давлю, потому что просто хочу научиться на ней играть. Наверное, так будет еще несколько лет.

Когда я играла в 2018-м году, я так злилась, что не взяла юниорский RG, что выместила это на Wimbledon. Я думаю, что физически я была лучше своих соперниц, лучше любой юниорки в сетке. Моя мотивация выиграть какой-нибудь «Большой шлем», моя злость на Roland Garros – все это многое мне дало. Кроме того, в том году из-за сильной жары были особенные условия. Мяч отскакивал практически как на грунте.

Тем не менее, в 2019-м я не показала хорошего результата ни на одном из травяных турниров. В основном поэтому нет ощущения, что я могу стабильно там выступать – даже на 10%. Думаю, мне на пользу, если я поеду без ожиданий и просто буду играть».

Напомним, Швентек назвала главную причину поражения в четвертьфинале от Марии Саккари.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Ига Швентек

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