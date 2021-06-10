Швентек: «Моя следующая цель – Олимпиада»

Ига Швентек / фото - Getty Images

Чемпионка Roland Garros-2020 Ига Швентек поделилась планами на травяной сезон. Цитирует польскую теннисистку пресс-служба WTA.

Когда я играла в 2018-м году, я так злилась, что не взяла юниорский RG, что выместила это на Wimbledon. Я думаю, что физически я была лучше своих соперниц, лучше любой юниорки в сетке. Моя мотивация выиграть какой-нибудь «Большой шлем», моя злость на Roland Garros – все это многое мне дало. Кроме того, в том году из-за сильной жары были особенные условия. Мяч отскакивал практически как на грунте.

Тем не менее, в 2019-м я не показала хорошего результата ни на одном из травяных турниров. В основном поэтому нет ощущения, что я могу стабильно там выступать – даже на 10%. Думаю, мне на пользу, если я поеду без ожиданий и просто буду играть».