Уставшая после тяжелого боя с Костюк Швентек зачехлила ракетку на Roland Garros
Швентек: «Слишком сильный стресс. Я даже спать не могла»
Действующая чемпионка Roland Garros – о причинах поражения в четвертьфинале
21:54
Ига Швентек / фото - Getty Images
Греческая теннисистка Мария Саккари впервые в своей карьере вышла в полуфинал Roland Garros, обыграв в 1/4-й действующую чемпионку мейджора Игу Швентек.
В интервью издательству The Times Швентек назвала главную причину поражения.
«Это была не лучшая моя игра. Она круто атаковала, и из-за этого я не могла действовать в привычном стиле.
Слишком сильный стресс. Очень много давления, я не могла даже спать, тренироваться и восстанавливаться. Больше пары часов в день не спала. В прошлом году такого не было».
Напомним, Швентек в четвертом круге обыграла Марту Костюк.