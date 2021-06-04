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Швентек: «Я могу сбивать с толку соперниц дропшотом»

Действующая чемпионка Roland Garros уверенно победила в матче второго раунда
Теннис Grand Slam
11:21
Швентек: «Я могу сбивать с толку соперниц дропшотом»
Ига Швентек / Фото: twitter.com/wta

Действующая чемпионка Roland Garros Ига Швентек дала комментарий после победы над Ребеккой Петерсон во втором круге французского Шлема – 6:1, 6:1.

Слова Швентек приводит wtatennis.com:

У меня с самого утра было ощущение, что это будет хороший день. Поэтому я знала, что буду в хорошем настроении. Перед матчем я нормально подготовилась и на корте идеально чувствовала мяч, у меня было ощущение, что я могу с ним делать что угодно. Я очень довольна своим настроем.

По счету может показаться, что матч был легким, но это не так. Петерсон выполняла отличные удары в хорошем ритме.

Я могу сбивать соперниц с толку дропшотом, потому что они оттягиваются назад – у меня же очень тяжелый удар с сильным вращением. Они стоят не очень близко к задней линии, ждут мощный удар, и я могу удивлять их укороченным.

Напомним, что два первых номера мирового рейтинга снялись с Roland Garros.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ига Швентек Ребекка Петерсон

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