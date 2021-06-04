Швентек: «Я могу сбивать с толку соперниц дропшотом»

Ига Швентек / Фото: twitter.com/wta

Действующая чемпионка Roland Garros Ига Швентек дала комментарий после победы над Ребеккой Петерсон во втором круге французского Шлема – 6:1, 6:1.



Слова Швентек приводит wtatennis.com:

По счету может показаться, что матч был легким, но это не так. Петерсон выполняла отличные удары в хорошем ритме.

Я могу сбивать соперниц с толку дропшотом, потому что они оттягиваются назад – у меня же очень тяжелый удар с сильным вращением. Они стоят не очень близко к задней линии, ждут мощный удар, и я могу удивлять их укороченным.