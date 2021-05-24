Швентек после триумфа в Риме дебютирует в топ-10 рейтинга WTA. Свитолина сохранила шестую позицию
Швентек сделала прививку от COVID-19
Полячка готовится к Roland Garros
Ига Швентек / Фото: instagram.com/iga.swiatek
Победительница пошлогоднего Roland Garros Ига Швентек привилась от коронавируса COVID-19. Об этом теннисистка сообщила в Instagram.
«Я ценю эту возможность, поскольку она дает ощущение безопасности и спокойствия, учитывая наши постоянные путешествия и специфику жизни в туре».
Напомним, ранее Швентек очень уверенно победила на престижном турнире в Риме.
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