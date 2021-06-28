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Сильнейшую теннисистку Великобритании сняли с Wimbledon из-за COVID-19
В команде Конты проблемы с коронавирусом
09:11
Йоханна Конта / Фото: thetimes.co.uk
Первую ракетку Великобритании сняли Йоханну Конту сняли с домашнего Wimbledon из-за положительного теста на коронавирус в её команде.
На текущий момент известно, что в воскресенье утром у одного из членов команды Конты появились симптомы COVID-19, а затем тест оказался позитивным.
Теперь Конта должна провести 10 дней на самоизоляции, что не позволит ей сыграть на Wimbledon.
Вместо Конты в основной сетке сыграет «лаки-лузер» Ван Яфань из Китая, уступившая в финале квалификации украинке Лесе Цуренко. Китаянка сыграет в первом круге с чешкой Катержиной Синяковой.
Также на главном травяном турнире в мире не сыграет третья ракетка мира Симона Халеп.
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