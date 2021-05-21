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Синнер неожиданно уступил французу из второй сотни мирового рейтинга на турнире в Лионе

Теннисисты провели на корте более двух с половиной часов
Теннис ATP
09:44
Синнер неожиданно уступил французу из второй сотни мирового рейтинга на турнире в Лионе
Яниик Синнер / Фото: twitter.com/openparcara

17-я ракетка мирового рейтинга Янник Синнер не смог пройти в четвертьфинал соревнований в Лионе, проиграв Артуру Риндеркнеху (125-й номер рейтинга ATP) 7:6 (7), 2:6, 5:7.

Теннисисты провели на корте более двух часов. Итальянец реализовал три брейк-поинта из девяти, сделал шесть эйсов и две «двойные». Француз сделал шесть брейков, 9 раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Это первая встреча игроков на корте.

За выход в полуфинал турнира серии ATP250 Риндеркнеху поборется с британцем Кэмероном Норри, который сенсационно одолел австрийца Доминика Тима.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Янник Синнер Лион (ATP)

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