Синнер в тяжелейшем матче пробился во второй круг Roland Garros

Эрбер составил достойную оппозицию итальянцу

Янник Синнер / фото - ATP

19-я ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг Roland Garros. В матче, длинною в 3 с половиной часа, итальянец одолел Пьера-Югэ Эрбера 6:1, 4:6, 6:7, 7:5, 6:4.

Эрбер подал навылет 13 раз, против 5 эйсов у Синнера. Француз допустил 12 ошибок на подача, 19-летний Янник ошибся четырежды.

Синнер во второй раз кряду обыграл соперника и в следующем круге встретиться с соотечественником Джанлукой Маджером.

Стефанос Циципас также обыграл первого соперника на французском Шлеме.

