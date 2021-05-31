Синнер: «Я подавал просто отвратительно»
Синнер в тяжелейшем матче пробился во второй круг Roland Garros
Эрбер составил достойную оппозицию итальянцу
15:59
Янник Синнер / фото - ATP
19-я ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг Roland Garros. В матче, длинною в 3 с половиной часа, итальянец одолел Пьера-Югэ Эрбера 6:1, 4:6, 6:7, 7:5, 6:4.
Эрбер подал навылет 13 раз, против 5 эйсов у Синнера. Француз допустил 12 ошибок на подача, 19-летний Янник ошибся четырежды.
Синнер во второй раз кряду обыграл соперника и в следующем круге встретиться с соотечественником Джанлукой Маджером.
Стефанос Циципас также обыграл первого соперника на французском Шлеме.
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