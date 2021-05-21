Синнер неожиданно уступил французу из второй сотни мирового рейтинга на турнире в Лионе
Синнер: «Я подавал просто отвратительно»
Итальянец проиграл в четвертьфинале турнира в Лионе
Янник Синнер / фото - Getty Images
17-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер прокомментировал свое поражение от француза Артура Риндеркнеха в четвертьфинале турнира во французском Лионе. Цитирует Синнера портал Tennis Now.
«Соперник здорово действовал на подаче, а вот моя игра была далека от идеала. Тем не менее, в третьей партии у меня были шансы. Не хотел бы принижать заслуги оппонента, он действительно играл отлично.
Я подавал просто отвратительно. Вообще, я провел поединок на очень низком уровне. Безусловно, я очень расстроен».
Напомним, на прошлом турнире в Риме Синнер проиграл Надалю.
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