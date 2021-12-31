Слезы Джоковича, медаль Свитолиной, возвращение Федерера и другие яркие моменты 2021 года

Вспоминаем главные события мирового тенниса последних 12 месяцев

Новак Джокович / фото - marca.com

Australian Open

Первый Grand Slam в 2021 года для большинства теннисистов начался с 14-дневного карантина, вызваного пандемией коронавируса COVID-19. Очевидно, что в таких условиях тренироваться и поддерживать свою форму крайне сложно. Однако подобные ограничения применялись не ко всем теннисистам. В разных штатах Австралии действуют разные правила, поэтому кому-то повезло чуть больше, а у кого-то уже самолете находили больного COVID-19.

В финале открытого чемпионата Австралии по теннису сошлись первая ракетка мира Новак Джокович и российский теннисист Даниил Медведев. Победу в матче одержал серб, но это был только первый Grand Slam в 2021 году.





Стоит отметить, что в женской сетке Australian Open себя проявила Наоми Осака. В финале именитая японская теннисистка обыграла Дженифер Брэди, став, таким образом, триумфатором открытого чемпионата Австралии по теннису.





Возвращение Федерера

В этом году нас также ожидало возвращение легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Стартанул он с крупного турнира в Дохе, но пара матчей дали ему понять, что он находится не в самой лучшей форме.





Rolland Garros

Открытый чемпионат Франции по теннису с самого начала выглядит многообещающе. На Rolland Garros завились все ведущие теннисисты. Испанец Рафаэль Надаль идет за сумасшедшем 14-м титулом. Однако в противостоянии полуфинала между Надалем и Джоковичем, сильнее оказался серб. Этот матч без преувеличения можно расценивать в качестве лучшего матча 2021 года. В итоге победителем Rolland Garros стал Джокович, обыгравший в финале греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.





Wimbledon

Главным фаворитом Уимблдонского турнира по-прежнему оставался Новак Джокович. И даже участие Роджера Федерера никак не смогло повлиять на это. Швейцарец провел неплохую серию до четвертьфинала, но было заметно, что Федереру сложно – он был медлителен, действовал наверняка и выгорал благодаря своему неоценимому опыту.

В финале Wimbledon встретились Новак Джокович и Маттео Берреттини. Итальянец не смог ничего противопоставить первой ракетке мира и Джокович берет 3-й Grand Slam за 2021 год.





У женщин громко о себе заявила Серена Уильямс, но, к большому сожалению, американская теннисистка травмировалась уже в первом круге Wimbledon и не смогла продолжить свое выступление. А чемпионом Уимблдонского турнира стала австралийка Эшли Барти.





Олимпийские Игры в Токио

Фаворитами Олимпиады на этот раз были Медведев, Зверев и, конечно же, Джокович. Однако и Джокович и Медведев оступились на стадии близкой к финалу. Россиянин проиграл в четвертьфинале Карреньо-Бусте, а серб в полуфинале уступил Звереву. В решающем матче Олимпийских Игр в Токио немец Александр Зверев одержал победу над россиянином Кареном Хачановым, взяв золотую медаль Олимпиады.





На Олимпийских Играх в Токио произошло также одно значимое событие для украинского тенниса. Первая ракетка Украины Элина Свитолина взяла бронзовую медаль Олимпиады, которая стала первой медалью в теннисе на Олимпийских Играх для Украины.





US Open

Открытый чемпионат США по теннису был очень важен для Новака Джоковича. Победа на US Open дает ему абсолютное величие. Речь идет о Календарном Шлеме. По сетке все складывалось ожидаемо. К финалу уверенно шли Александр Зверев, Даниил Медведев и Новак Джокович. Эта тройка снова была в фаворитах. Первым ошибку допустил Зверев, выбыв в полуфинале US Open от серба.

В финале встретились Новак Джокович и Даниил Медведев. Россиянин забрал первый сет, затем второй и третий. Медведев играет хладнокровно и расчетливо, а вот Джокович, казалось, был в растерянности. В одном из моментов серб не сдержался и заплакал. Даниил Медведев – триумфатор US Open.



