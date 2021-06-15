Дарья Снигур: «С Ларисой Савченко не работаю с марта»
Снигур в тяжелейшем поединке одолела Калинину и вышла во второй раунд турнира ITF в Ноттингеме
Украинские теннисистки провели первую очную официальную встречу
Дарья Снигур / Фото - btu.org.uaУкраинские теннисистки Дарья Снигур (№207 WTA) и Ангелина Калинина (№120 WTA) встретились в первом раунде травяного турнира ITF в Ноттингеме (Великобритания). В напряженном поединке победу праздновала Снигур со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Матч длился 2 часа. По ходу встречи Снигур оформила семь брейков и проиграла шесть геймов на своей подаче. Во втором и третьем сетах Дарья вела со счетом 4:1.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В следующем раунде турнира Снигур проверит на прочность китаянку Сию Ван (№140 WTA).
Напомним, что для 19-летней Дарьи это дебютный травяной турнир в профессиональной карьере.
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