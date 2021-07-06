Соболенко разобрала Жабер и вышла в полуфинал Wimbledon. Следующая – Плишкова
Соболенко: «Матчи против Онс всегда сложные – она отличная теннисистка»
Топовая белоруска – о выходе в полуфинал Wimbledon
21:21
Арина Соболенко / Фото - newsfunnel.liveЧетвертая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Онс Жабер в четвертьфинале Wimbledon (6:4, 6:3).
Цитирует Соболенко eurosportplayer.com.
«Я очень рада. Матчи против Онс всегда сложные – она отличная теннисистка, потрясающий человек. Я очень рада, что смогла победить. Атмосфера была невероятной. Здорово, что со стороны кажется, что у меня все получается. Иногда на траве бывает очень сложно что-то сделать с мячом. И я рада, что все еще выступаю на турнире и как-то выигрываю матчи. Покрытие отлично подходит для моей игры, и я наслаждаюсь каждой секундой на корте».
Следующей оппоненткой Соболенко на турнире в Великобритании станет чешка Каролина Плишкова.
Напомним, Соболенко может взобраться на первую строчку мирового рейтинга WTA по итогам Wimbledon.
Комментарии 0