Свитолина впервые с 2017 года рискует не попасть на Итоговый турнир
Соболенко: «Мечтаю взять медаль Олимпиады, хочу, чтобы Беларусь мною гордилась»
Теннисистка впервые выступит на Играх
22:20
Арина Соболенко / фото - Eurosport
Экс-первая ракетка мира в парном разряде Арина Соболенко поделилась ожиданиями от своих первых Олимпийских игр. В Токио, Япония, теннисистка намерена завоевать медаль и добиться того, чтобы Беларусь гордилась ею. Слова 23-летней Арины приводит ITF.
«Это мои первые Игры – совсем новый опыт. Рада, что получила возможность бороться за страну и народ. Мы сильные люди и со всем справимся. Хочу, чтобы Беларусь гордилась мной. Мне это важно.
Мечтаю взять медаль и намерена воплотить эту мечту в жизнь. Я ничего и никого не боюсь».
Ранее своими ожиданиями от Игр поделилась лучшая теннисистка Украины по версии WTA Элина Свитолина.
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