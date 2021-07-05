Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Соболенко может возглавить рейтинг WTA по итогам Wimbledon
Однако многое будет зависеть от выступления Барти
12:21
Арина Соболенко / Фото - tennisworldusa.orgЧетвертая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко может взобраться на первую строчку мирового рейтинга WTA по итогам Wimbledon.
23-летняя теннисистка станет первой ракеткой мира, если выиграет титул и в то же время австралийка Эшли Барти не дойдет до полуфинала турнира в Великобритании.
Отметим, что Соболенко в нынешнем сезоне впервые за карьеру вышла во вторую неделю Wimbledon. До этого ее лучшим результатом был второй раунд. Барти, выйдя в 1/8 финала, повторила свой лучший результат.
5 июля белоруска встретится с Еленой Рыбакиной. Барти впервые проверит силы чешки Барборы Крейчиковой.
Авсралийка находится на вершине рейтинга WTA с сентября 2019 года.
Напомним, в третьем раунде соревнований Барти уверенно переиграла Катержину Синякову.
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