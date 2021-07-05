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Соболенко может возглавить рейтинг WTA по итогам Wimbledon

Однако многое будет зависеть от выступления Барти
Теннис Grand Slam
12:21
Соболенко может возглавить рейтинг WTA по итогам Wimbledon
Арина Соболенко / Фото - tennisworldusa.org
Четвертая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко может взобраться на первую строчку мирового рейтинга WTA по итогам Wimbledon. 

23-летняя теннисистка станет первой ракеткой мира, если выиграет титул и в то же время австралийка Эшли Барти не дойдет до полуфинала турнира в Великобритании.

Отметим, что Соболенко в нынешнем сезоне впервые за карьеру вышла во вторую неделю Wimbledon. До этого ее лучшим результатом был второй раунд. Барти, выйдя в 1/8 финала, повторила свой лучший результат.

5 июля белоруска встретится с Еленой Рыбакиной. Барти впервые проверит силы чешки Барборы Крейчиковой.

Авсралийка находится на вершине рейтинга WTA с сентября 2019 года.

Напомним, в третьем раунде соревнований Барти уверенно переиграла Катержину Синякову.
Владимир Кириченко
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Теги

Арина Соболенко Эшли Барти Wimbledon

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