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Соболенко разобрала Жабер и вышла в полуфинал Wimbledon. Следующая – Плишкова

Белоруска по завершению турнира может стать первой ракеткой мира
Теннис Grand Slam
18:36
Соболенко разобрала Жабер и вышла в полуфинал Wimbledon. Следующая – Плишкова
Арина Соболенко / Фото - eurosport
Четвертая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале Wimbledon уверенно переиграла представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 6:4, 6:3.

За 1 час 14 минут матча Соболенко оформила три эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. В свою очередь 24-й номер рейтинга WTA Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк-пойнт. 

Ранее счет в личных встречах теннисисток был 1:1.

Следующей оппоненткой Соболенко на турнире в Великобритании станет чешка Каролина Плишкова, которая раннее разобрала Викторию Голубич.

Напомним, Соболенко может взобраться на первую строчку мирового рейтинга WTA по итогам Wimbledon. 
Владимир Кириченко
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Арина Соболенко Онс Жабер Wimbledon

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