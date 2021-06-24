Киз неожиданно «огорчила» Соболенко на травяном турнире в Берлине
Соболенко сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Истбурне
В следующую стадию соревнований вышла 75-я ракетка мира
Арина Соболенко / Фото - WTAЧетвертая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко неожиданно проиграла итальянке Камиле Джорджи в четвертьфинале турнира в Истбурне со счетом 6:7(5), 6:0, 4:6.
За 2 часа 21 минуту матча Соболенко семь раз брала подачу соперницы, сделала шесть эйсов и столько же двойных ошибок. В свою очередь, 75-й номер рейтинга WTA Джорджи реализовала пять брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и десять раз ошибалась при подаче.
В личных встречах теннисисток установилось равенство – 1:1.
В полуфинале соревнований Viking International Eastbourne Джорджи встретится с эстонкой Анетт Контавейт, которая в 1/4 финала переиграла швейцарку Викторию Голубич.
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