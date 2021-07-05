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Соболенко впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Большого шлема

Белорусская теннисистка в трех сетах обыграла 20-ю ракетку мира
Теннис Grand Slam
16:31
Соболенко впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Большого шлема
Арина Соболенко / Фото: пресс-служба турнира

Четвертая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Wimbledon, обыграв 20-го номера мирового рейтинга Елену Рыбакину – 6:3, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 51 минуту. За это время Соболенко выполнила 10 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 10 эйсов, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.

В следующем раунде белорусская теннисистка сыграет против Онс Жабер, которая ранее выбила Гарбинье Мугурусу, а затем и чемпионку Roland Garros-2020.

Соболенко впервые в карьере добралась до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. Что касается Рыбакиной, то ее лучший результат на мэйджорах – четвертьфинал Roland Garros-2021.

Напомним, по итогам Wimbledon Соболенко может стать первой ракеткой мира.

Сергей Остапенко
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Теги

Арина Соболенко Елена Рыбакина Wimbledon

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