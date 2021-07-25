Соперницей Свитолиной во втором круге ОИ стала теннисистка, которой Элина ни разу не проигрывала

Украинке предстоит матч против представительницы Австралии

Фото: Instagram украинки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по второму кругу теннисного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио.

Свитолина сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович (WTA 51), которая прошла Ярославу Шведову из Казахстана.

Счет в личных встречах 3:0 в пользу украинки.

Напомним, в первом раунде Свитолина в тяжелейшем матче одолела Лауру Зигемунд из Германии. Это вторые Игры в карьере Элины. В Рио-2016 она вылетела в четвертом раунде, сотворив до этого главную сенсацию турнира – победу над Сереной Уильямс.