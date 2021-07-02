Стаховский на двух тай-брейках оформил свой первый в сезоне полуфинал

Украинский теннисист удачно выступает на «челленджере» в Порту

Сергей Стаховский / Фото: ФТУ

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в свой первый полуфинал в сезоне. Ныне 242-й номер мирового рейтинга на турнире серии ATP Challenger Tour в Порту на двух тай-брейках обыграл представителя Португалии Гонсало Оливейру – 7:6(2), 7:6(5).

Матч продолжался 2 часа и 6 минут. За это время Стаховский выполнил 19 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта. Его оппонент сделал 9 эйсов, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграла два гейма на приеме.

Следующий соперник Стаховского – 247-й номер рейтинга из Турции Алтуг Челикбилек. Украинец впервые с 2019 года сыграет в полуфинале «челленджера».

В предыдущих раундах Стаховский неизменно побеждал в трех партиях.

Напомним, ранее украинец играл квалификацию своего любимого турнира – Wimbledon. Прошел первый круг, однако «споткнулся» во втором, после чего назвал это выступление провалом.