Верняев, Стаховский, Бондаренко и другие звезды, которые не представят Украину на Играх в Токио
Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане
Украинец успешно стартовал на челленджере
Сергей Стаховский / фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский выиграл стартовый матч турнира в Нур-Султане, Казахстан. Теннисист из Харькова обыграл россиянина Павела Котова со счетом 7:5, 6:2.
Котов оформил 3 эйса, против 2 у Стаховского. Также украинец допустил на 2 «двойных» больше, чем соперник – 5:3. Отметим, что теннисисты встречались на корте впервые.
В следующем круге 35-летний Сергей поборется против австралийца Джейсона Кублера, который занимает 282-ю строчку в рейтинга АТР.
Илья Марченко ранее зачехлил ракетку на травяном турнире в Ньюпорте.
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