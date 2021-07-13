Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане

Украинец успешно стартовал на челленджере

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский выиграл стартовый матч турнира в Нур-Султане, Казахстан. Теннисист из Харькова обыграл россиянина Павела Котова со счетом 7:5, 6:2.

Котов оформил 3 эйса, против 2 у Стаховского. Также украинец допустил на 2 «двойных» больше, чем соперник – 5:3. Отметим, что теннисисты встречались на корте впервые.

В следующем круге 35-летний Сергей поборется против австралийца Джейсона Кублера, который занимает 282-ю строчку в рейтинга АТР.

Илья Марченко ранее зачехлил ракетку на травяном турнире в Ньюпорте.