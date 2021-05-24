Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси

Одного из пассажиров арестовали белорусские силовики

Сергей Стаховский / Фото: Большой Теннис Украины

Украинский теннисист Сергей Стаховский (ATP, 209) в Twitter выразил свое недовольство официальным заявлением авиакомпании Ryanair, с борта которого белорусские силовики похитили оппозиционного журналиста.



«Какая куча лжи. Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса. Некоторых из них арестовали в Минске. Как можно опубликовать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята».

23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет компании Ryanair, летящий по маршруту Афины-Вильнюс. Чтобы посадить самолет, власти Беларуси сообщили о его минировании и подняли на перехват истребитель.

После посадки белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который местной властью обвиняется в терроризме.

Затем Ryanair в официальном комментарии даже не упомянула об инциденте с задержанием своего пассажира.