Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси
Украинский теннисист Сергей Стаховский (ATP, 209) в Twitter выразил свое недовольство официальным заявлением авиакомпании Ryanair, с борта которого белорусские силовики похитили оппозиционного журналиста.
«Какая куча лжи. Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса. Некоторых из них арестовали в Минске.
Как можно опубликовать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята».
23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет компании Ryanair, летящий по маршруту Афины-Вильнюс. Чтобы посадить самолет, власти Беларуси сообщили о его минировании и подняли на перехват истребитель.
После посадки белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который местной властью обвиняется в терроризме.
Затем Ryanair в официальном комментарии даже не упомянула об инциденте с задержанием своего пассажира.
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