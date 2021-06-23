У Катерины Бондаренко – 50-й Grand Slam. Никто из украинцев не побеждал в квалификациях чаще Стаховского
Стаховский потерпел поражение во втором круге квалификации Wimbledon
Украинец проиграл французу Барреру
Сергей СТаховский / фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл во втором круге квалификации Wimbledon. 133-й номер рейтинга АТР француз Грегори Баррер обыграл украинца 7:5, 6:3.
Матч в Лондоне продлился 1 час и 23 минуты. Стаховский 9 раз подал навылет, против 4 эйсов у соперника. На подаче Сергей ошибся 6 раз, против 5 «двойных» у Баррера. 35-летнему украинцу не удалось реализовать ни одного брейк-поинта.
Во время последнего розыгрыша Wimbledon украинец также зачехлил ракетку по итогам второго круга квалификации.
Напомним, что за выход в финал отбора поборется еще Илья Марченко.
Ранее квалификацию покинула Катарина Завацкая.
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