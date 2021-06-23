Стаховский потерпел поражение во втором круге квалификации Wimbledon

Украинец проиграл французу Барреру

Сергей СТаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл во втором круге квалификации Wimbledon. 133-й номер рейтинга АТР француз Грегори Баррер обыграл украинца 7:5, 6:3.

Матч в Лондоне продлился 1 час и 23 минуты. Стаховский 9 раз подал навылет, против 4 эйсов у соперника. На подаче Сергей ошибся 6 раз, против 5 «двойных» у Баррера. 35-летнему украинцу не удалось реализовать ни одного брейк-поинта.

Во время последнего розыгрыша Wimbledon украинец также зачехлил ракетку по итогам второго круга квалификации.

Напомним, что за выход в финал отбора поборется еще Илья Марченко.

Ранее квалификацию покинула Катарина Завацкая.