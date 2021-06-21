Марченко и Стаховский стартуют в квалификации Wimbledon
Стаховский потерял 21 позицию в обновленном рейтинге АТР, в топ-10 – без изменений
Марченко – 153-я ракетка мира
Сергей Стаховский / фото - Getty Images
В топ-10 обновленного рейтинга АТР не произошло никаких изменений – Новак Джокович сохранил звание лучшего теннисиста планеты.
Первая ракетка Украины Илья Марченко поднялся на 153-е место. 35-летний Сергей Стаховский наоборот – опустился на 21 позицию и теперь занимает 239-ю строчку рейтинга.
В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина вернула себе звание 5-й ракетки мира.
Напомним, что украинцы Марченко и Стаховский стартуют в квалификации Wimbledon.
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