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Стаховский потерял 21 позицию в обновленном рейтинге АТР, в топ-10 – без изменений

Марченко – 153-я ракетка мира
Теннис ATP
10:40
Стаховский потерял 21 позицию в обновленном рейтинге АТР, в топ-10 – без изменений
Сергей Стаховский / фото - Getty Images

В топ-10 обновленного рейтинга АТР не произошло никаких изменений – Новак Джокович сохранил звание лучшего теннисиста планеты.

Первая ракетка Украины Илья Марченко поднялся на 153-е место. 35-летний Сергей Стаховский наоборот – опустился на 21 позицию и теперь занимает 239-ю строчку рейтинга.

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина вернула себе звание 5-й ракетки мира.

Напомним, что украинцы Марченко и Стаховский стартуют в квалификации Wimbledon.

 

Антон Кривенко
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Теги

Сергей Стаховский Илья Марченко

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