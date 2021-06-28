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Стаховский продолжает падение, в топ-10 рейтинга ATP без изменений

Марченко сохранил свою позицию в рейтинг-листе
Теннис ATP
10:26
Стаховский продолжает падение, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Сергей Стаховский / Фото: btu.org.ua

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.

В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Первая ракетка Украины Илья Марченко сохранил 153-ю позицию, а вот вторая ракетка Украины Сергей Стаховский потерял три места.

Напомним, что сегодня, 28 июня, начинается Wimbledon.

Обновленный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 280

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7980

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7305

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6120

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4815

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 4468

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3125

153 (153). Илья Марченко (Украина) – 470

242 (239). Сергей Стаховский (Украина) – 283

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Стаховский Новак Джокович Илья Марченко Роджер Федерер Рафаэль Надаль Даниил Медведев

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