Стаховский продолжает падение, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.
В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Первая ракетка Украины Илья Марченко сохранил 153-ю позицию, а вот вторая ракетка Украины Сергей Стаховский потерял три места.
Напомним, что сегодня, 28 июня, начинается Wimbledon.
Обновленный рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 280
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7980
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7305
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6120
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4815
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 4468
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3125
…
153 (153). Илья Марченко (Украина) – 470
242 (239). Сергей Стаховский (Украина) – 283
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