Калинина пробилась в финал квалификации Roland Garros
Стаховский проиграл в квалификации Roland Garros
Сергей уступил сопернику в двух сетах
16:34
Сергей Стаховский / Фото: tennisua.org
В полуфинале квалификации Roland Garros украинец Сергей Стаховский (ATP, 209) проиграл Таро Дэниелу (ATP, 112) со счетом 6:1, 6:4.
Матч продлился 68 минут в течение которых Стаховский подал два эйса против одного у соперников. При этом Сергей допустил пять двойных ошибок, тогда как у Дэниела четыре.
Также украинец не реализовал свой единственный брейк, против трех из шести у соперника.
Напомним, ранеев финал квалификации Roland Garros вышел Илья Марченко.
Комментарии 0