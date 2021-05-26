Стаховский проиграл в квалификации Roland Garros

Сергей уступил сопернику в двух сетах





Сергей Стаховский / Фото: tennisua.org

В полуфинале квалификации Roland Garros украинец Сергей Стаховский (ATP, 209) проиграл Таро Дэниелу (ATP, 112) со счетом 6:1, 6:4.



Матч продлился 68 минут в течение которых Стаховский подал два эйса против одного у соперников. При этом Сергей допустил пять двойных ошибок, тогда как у Дэниела четыре.

Также украинец не реализовал свой единственный брейк, против трех из шести у соперника.

Напомним, ранеев финал квалификации Roland Garros вышел Илья Марченко.