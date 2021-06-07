Стаховский уступил на старте квалификации первого турнира на травяном покрытии

Украинец в двух сетах проиграл немцу Гоевчику

Сергей Стаховский / Фото: FFT

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл в первом матче квалификации к турниру серии ATP250 в Штутгарте, Германия, немцу Петеру Гоевчику (134-й номер мирового рейтинга) 1:6, 6:7 (4). Отметим, что это первый турнир на травяном покрытии.



Украинец с немцем провели на корте 70 минут. В первом сете Стаховский дважды отдал гейм на своей подаче и уступил со счетом 1:6.

Во второй партии Сергей с Гоевчиком не сумели сделать брейк и исход сета решался на тай-брейке. Немец выиграл первый розыгрыш на подаче соперника. В дальнейшем подающие побеждали, а итоговый счет 13 гейма второй партии 4:7.

Напомним, что Стаховский уступил во втором раунде квалификации на Roland Garros.