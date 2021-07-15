Стаховский уступил во втором круге Challenger в Казахстане

Вторая ракетка Украины в двух сетах уступил австралийцу Кублеру

Сергей Стаховский / Фото: twitter.com/atptour

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP, 226) не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии Challenger в Казахстане, уступив Джейсону Кублеру (ATP, 282) 2:6, 6:3, 2:6.



За почти два часа на корте украинец сделал 5 эйсов, реализовал 4 брейк-поинта из 6-и при 3-х «двойных». Австралиец 5 раз подал навылет, сделал 6 брейков, ошибившись 5 раз при подаче. Теперь счет в личных встречах равный – 1:1.

Напомним, что на старте турнира Стаховский обыграл россиянина Павла Котова.