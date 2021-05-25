Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 0
Теннис (5 событий из 88) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
19:05 Брейден Шнур - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Strasbourg, France)
Календарь Таблица
15:55 Юлия Путинцева - Ребекка Петерссон 2:1 Окончен
19:35 Винус Уильямс - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Мариам Болквадзе - Катерина Бондаренко 2:0 Окончен
21:40 Марина Мельникова - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 13) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:1 2-й сет
Теннис (3 события из 96) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Жоао Домингес - Сергей Стаховский 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:1 2-й сет
18:20 Даниэлла Лао - Леся Цуренко -:- Запланирован
нет важных матчей

Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации Roland Garros

Украинец продолжит свое выступление в отборочной сетке Открытого чемпионата Франции
Теннис Grand Slam
14:45
Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации Roland Garros
Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский обыграл португальца Жуао Домингеш в первом круге квалификации Roland Garros в Париже (Франция) со счетом 7:5, 6:4.

Матч продолжался чуть более 1,5 часа. Во второй партии Стаховский лидировал 5:2, не воспользовался матчболами на подаче соперника, а затем не подал на победу. После паузы из-за дождя теннисисты провели один гейм: борьба вновь завязалась на подаче португальца и на этот раз украинцу удалось завершить встречу в свою пользу.

Во втором круге квалификации Сергей Стаховский сыграет против Таро Даниэля, который в первом матче отбора обыграл Паоло Лоренци

В 2016 году японец одержал победу в поединке со Стаховским в рамках Кубка Дэвиса. Напомним, что в прошлом сезоне украинец проиграл на старте квалификационного этапа Roland Garros.

Сергей Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Стаховский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси
Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси
Теннис ATP
24 мая 12:48
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Теннис Grand Slam
23 мая 20:49
Сергей Стаховский: «К Roland Garros нужно подойти правильно и постепенно. Там можно заиграть неплохой результат»
Эксклюзив
Сергей Стаховский: «К Roland Garros нужно подойти правильно и постепенно. Там можно заиграть неплохой результат»
Теннис ATP
18 мая 13:05
Стаховский поднялся на две позиции в рейтинге ATP. В топ-10 без изменений
Стаховский поднялся на две позиции в рейтинге ATP. В топ-10 без изменений
Теннис ATP
17 мая 07:47
Стаховский поднялся на две строчки в рейтинге АТР. Медведев вновь обошел Надаля
Стаховский поднялся на две строчки в рейтинге АТР. Медведев вновь обошел Надаля
Теннис ATP
10 мая 10:21
Стаховский вышел во второй парный финал кряду
Стаховский вышел во второй парный финал кряду
Теннис ATP
7 мая 19:04

Новости: Теннис

Илья Марченко: «В Туре знают, что, как бы я ни играл, но без борьбы матч не отдам»
Эксклюзив Илья Марченко: «В Туре знают, что, как бы я ни играл, но без борьбы матч не отдам»
Grand Slam
15:01
Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации Roland Garros
Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации Roland Garros
Grand Slam
14:45
Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»
Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»
Grand Slam
12:22
Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»
Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»
Grand Slam
10:43
Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros
Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros
Roland Garros
09:16
Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros
Тема дня Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros
Roland Garros
24 мая 22:33
Катерина Бондаренко: «На ноги меня поставил украинский доктор»
Эксклюзив Катерина Бондаренко: «На ноги меня поставил украинский доктор»
WTA
24 мая 18:15
Последний «Гаррос» Стаховского? Превью квалификации Roland Garros-2021 под украинским соусом
Эксклюзив Последний «Гаррос» Стаховского? Превью квалификации Roland Garros-2021 под украинским соусом
Grand Slam
24 мая 14:55
Швентек сделала прививку от COVID-19
Швентек сделала прививку от COVID-19
WTA
24 мая 14:04
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
20
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55