Стаховский выиграл свой стартовый матч в квалификации Roland Garros

Украинец продолжит свое выступление в отборочной сетке Открытого чемпионата Франции

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский обыграл португальца Жуао Домингеш в первом круге квалификации Roland Garros в Париже (Франция) со счетом 7:5, 6:4.

Матч продолжался чуть более 1,5 часа. Во второй партии Стаховский лидировал 5:2, не воспользовался матчболами на подаче соперника, а затем не подал на победу. После паузы из-за дождя теннисисты провели один гейм: борьба вновь завязалась на подаче португальца и на этот раз украинцу удалось завершить встречу в свою пользу.

Во втором круге квалификации Сергей Стаховский сыграет против Таро Даниэля, который в первом матче отбора обыграл Паоло Лоренци.

В 2016 году японец одержал победу в поединке со Стаховским в рамках Кубка Дэвиса. Напомним, что в прошлом сезоне украинец проиграл на старте квалификационного этапа Roland Garros.

Сергей Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси.