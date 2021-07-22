Стаховский вышел во второй полуфинал кряду

В Казахстане украинец вновь играет в паре с Понаски

Сергей Стаховский / фото - БТУ

35-летний Сергей Стаховский в паре с австралийцем Петером Полански вышел в полуфинал «челленджера» в Нур-Султане, Казахстан. Дуэт за пол часа обыграл местных Тимура Хабибулина и Бейбита Жукаева 6:4, 6:2.

Украинец с австралийцем ни разу не подали навылет, реализовали 3 шанса на брейк из 4 и допустили 1 двойную ошибку. Соперники ошиблись на подаче 5 раз, оформив 5 эйсов.

Отметим, что на предыдущем турнире в Казахстане дуэт второй ракетки Украины вышел в финал, где уступил в борьбе за трофей.

В одиночном разряде Сергей вновь проиграл во втором матче на соревнованиях.