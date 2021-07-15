Стаховский за пятьдесят минут вышел в полуфинал Challenger в паре

Украинец с Полански отдал соперникам пять геймов

Сергей Стаховский / Фото: btu.org.ua

Сергей Стаховский в паре с Питером Полански обыграл дуэт Хумаюна Султанова и Чунь Юньшона 6:2, 6:3 и вышел в полуфинал Challenger в Казахстане в парном разряде.



За пятьдесят минут на корте украино-канадская пара сделала 2 эйса, реализовала 5 брейк-поинтов из 10 при одной «двойной». Дуэт узбекистанца и южнокорейца отметился двумя брейками.

За выход в финал Стаховский и Полански сыграют с победителем встречи Владислав Манафов / Павел Котов (Украина / Россия) – Алессандро Бега / Корентен Денолли (Италия / Франция).

Напомним, что в одиночном разряде Стаховский не сумел преодолеть барьер второго раунда.