Стаховскому понадобилось пять матч-болов, чтобы пройти во второй круг турнира в Порту

Украинец обыграл соперника, который стоит выше него в рейтинге

Сергей Стаховский / ФТУ

Украинец Сергей Стаховский с боями прошел во второй круг хардового турнира серии ATP Challenger Tour в Порту. 35-ти летний игрок, который сейчас является 242-й ракеткой мира, обыграл 174- го номера мирового рейтинга Го Соеду из Японии – 2:6, 6:2, 7:6(5).

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За это время украинец выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта. Его оппонент сделал 2 эйса, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.

По ходу встречи украинец не реализовал четыре матч-бола и только с пятой попытки оформил победу.

Во втором раунде Стаховского уже дожидается итальянец Маттео Виола (АТР 260). Также украинец сыграет в парном разряде этого турнира. А вот другой представитель Украины Илья Марченко с турнира в Порту снялся.

Напомним, на прошлой неделе Стаховский играл квалификацию Wimbeldon, где прошел первый раунд (обыграв все того же Соеду), однако уступил уже в следующем круге.