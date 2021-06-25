Стали известны соперницы Свитолиной, Костюк, Цуренко и Козловой в основной сетке Wimbledon

Украину в Лондоне представят 4 теннисистки

Леся Цуренко / фото - БТУ

В основной сетке Wimbledon сыграют 4 представительницы Украины. Леся Цуренко – единственная, из тех, кто успешно преодолел квалификацию после жеребьевки получила в соперницы Юлию Путинцеву. Ранее Цуренко пять раз играла против казахстанки и потерпела три поражения.

Катерина Козлова начнет выступления на травяном «мейджоре» против 14-й ракетки планеты Виктории Азаренко.

Третья ракетка Украины Марта Костюк в первом круге сыграет против нидерландки Кики Бертенс. 20-я ракетка мира ранее заявила, что планирует завершить карьеру, после конца сезона.

Элисон ван Уйтванк из Бельгии станет первой соперницей 5-й ракетки планеты Элины Свитолиной. В 2015 году в Индан-Уэллсе украинка на характере обыграла соперницу со счетом 2:1.

Ангелина Калинина уступила за шаг от основы Шлема в Лондоне.

