Стало известно, с кем сыграет Свитолина в медальном матче Олимпийских игр-2020

Осталось определить: встреча будет за золото или бронзу

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Определилась вторая полуфинальная пара женского олимпийского турнира по теннису.

Ее сформировали швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12), а также россиянка Элена Рыбакина (WTA 20), выступающая за Казахстан. Бенчич на предыдущей стадии прошла Анастасию Павлюченкову, а Рыбакина – девятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

Таким образом, кто-то из этих теннисисток станет соперницей Элины Свитолиной в матче за золото или бронзу Олимпийских игр-2020.

Напомним, в своем полуфинале Свитолина сыграет против финалистки Roland Garros, которая совершила главную сенсацию этого турнира.