Перед ОИ-2020 победа Свитолиной оценивался в «космический» коэффициент, а сейчас украинка – главный фаворит
Стало известно, с кем сыграет Свитолина в медальном матче Олимпийских игр-2020
Осталось определить: встреча будет за золото или бронзу
11:49
Фото: Getty Images
Определилась вторая полуфинальная пара женского олимпийского турнира по теннису.
Ее сформировали швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12), а также россиянка Элена Рыбакина (WTA 20), выступающая за Казахстан. Бенчич на предыдущей стадии прошла Анастасию Павлюченкову, а Рыбакина – девятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.
Таким образом, кто-то из этих теннисисток станет соперницей Элины Свитолиной в матче за золото или бронзу Олимпийских игр-2020.
Напомним, в своем полуфинале Свитолина сыграет против финалистки Roland Garros, которая совершила главную сенсацию этого турнира.
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