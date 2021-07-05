Стремится к реваншу с Джоковичем. Федерер без особых усилий прошел в четвертьфинал Wimbledon

Швейцарец в трех обыграл итальянца Сонего

Роджер Федерер / Фото: twitter.com/atptour

Восьмикратный чемпион Wimbledon Роджер Федерер (ATP, 8) не испытал проблем в матче четвертого раунда травяного Шлема против Лоренцо Сонего (ATP, 27) – 7:5, 6:4, 6:2.



Швейцарец за немногим более двух часов на корте выполнил четыре эйса, реализовал пять брейк-поинтов из пятнадцати при одной «двойной». Итальянец четыре раза подал навылет, выиграл один гейм на подаче соперника при двух ошибках на подаче. Это была вторая официальная игра теннисистов – 2:0 в пользу Роджера.

Соперник Федерера по четвертьфиналу определится в перенесенном на завтра матче россиянина Даниила Медведева и Хуберта Гуркача.

Напомним, что лидер мирового рейтинга Новак Джокович также преодолел барьер четвертого раунда Wimbledon.