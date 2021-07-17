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Свадьба Свитолиной, Кухаревич ушел во французский клуб и другие новости за 16 июля

Митрофанов перевесил соперника накануне боя за пояс
Теннис WTA
07:55
Свадьба Свитолиной, Кухаревич ушел во французский клуб и другие новости за 16 июля Главное за вчера
фото - ATP

Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 16 июля.

«Барселона» решила расстаться с Фелипе Коутиньо.

Оливье Жиру прибыл в «Милан» на медосмотр.

Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» до окончания контракта.

Роман Безус может вернуться в УПЛ.

Сергей Стаховский вышел в финал парного турнира в Казахстане.

Дмитрий Митрофанов и его соперник прошли взвешивание накануне боя.

«Краматорск» продлил контракт с двумя форвардами.

Владелец «Ворсклы» находится в международном розыске.

13 августа стартует юбилейный Открытый кубок Донбасса.

Элина Свитолина и Гаель Монфис сыграли свадьбу.

Ангелина Калинина сыграет в полуфинале турнира WTA.

«Десна» подписала экс-защитника «Олимпика».

Николай Кухаревич подписал контракт с французскиим «Труа».

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Теги

Элина Свитолина Гаэль Монфис Николай Кухаревич Рух Труа Десна Олимпик Донецк

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Новости: Теннис

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Главное за вчера Свадьба Свитолиной, Кухаревич ушел во французский клуб и другие новости за 16 июля
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