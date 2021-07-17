Свадьба Свитолиной, Кухаревич ушел во французский клуб и другие новости за 16 июля
Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 16 июля.
«Барселона» решила расстаться с Фелипе Коутиньо.
Оливье Жиру прибыл в «Милан» на медосмотр.
Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» до окончания контракта.
Роман Безус может вернуться в УПЛ.
Сергей Стаховский вышел в финал парного турнира в Казахстане.
Дмитрий Митрофанов и его соперник прошли взвешивание накануне боя.
«Краматорск» продлил контракт с двумя форвардами.
Владелец «Ворсклы» находится в международном розыске.
13 августа стартует юбилейный Открытый кубок Донбасса.
Элина Свитолина и Гаель Монфис сыграли свадьбу.
Ангелина Калинина сыграет в полуфинале турнира WTA.
«Десна» подписала экс-защитника «Олимпика».
Николай Кухаревич подписал контракт с французскиим «Труа».
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