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Свитолина – андердог в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр-2020
Букмекеры отдают предпочтение Елене Рыбакиной
19:38
Фото: Getty Images
Шестая ракетка мира Элина Свитолина имеет шанс завоевать первую в истории украинского тенниса олимпийскую медаль. Для этого в матче за бронзу ей нужно победить представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Однако украинка не является фаворитом этой встречи. Напротив, букмекеры отдают ощутимое предпочтение ее сопернице, на которую можно поставить за коэффициент 1,72, в то же время успех Свитолиной оценивается коэффициентом 2,2.
Напомним, в полуфинале Свитолина без шансов проиграла Маркете Вондрушовой. Тем не менее, Элина мечтает завоевать медаль для Украины.
Матч Свитолина – Рыбакина состоится 31 июля. Ориентировочное начало – 9:00 по киевскому времени.
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