Свитолина: «Где-то в задачах стоит выход на Итоговый турнир, но сейчас я об этом не задумываюсь»
Свитолина без шансов проиграла Пегуле в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Украинка сумел взять в матче лишь 2 гейма
Элина Свитолина / Фото - dailyadvent.comСедьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/8 финале турнира в Индиан-Уэллсе проиграла американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 1:6.
За чуть более часа матча Свитолина оформила три эйса, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 24-й номер рейтинга WTA трижды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку.
В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Пегула встретится с победительницей матча между белорусками Викторией Азаренко и Александрой Соснович.
А тем временем украинские теннисистки Марта Костюк (№58 WTA) и Ангелина Калинина (№62 WTA) примут участие в турнире WTA, который состоится в Линце (Австрия).
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