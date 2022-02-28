«Я пишаюся тим, що я українка!» Трогательное письмо Свитолиной
Свитолина будет бойкотировать матчи с россиянками и белорусками
Первая ракетка Украины в первом круге турнира в Монтерреее должна играть с Потаповой
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила с заявлением в Twitter.
Свитолина заявила, что не будет играть с представительницами беларуси и россии. Примечательно, что в первом раунде турнира в Монтеррее Элина должна встретиться с Анастасией Потаповой.
February 28, 2022
Напомним, что Свитолина и другие украинские спортсмены призвали отстранить беларусь и россию от Паралимпиады-2022.
Комментарии 0