Свитолина будет бойкотировать матчи с россиянками и белорусками

Первая ракетка Украины в первом круге турнира в Монтерреее должна играть с Потаповой

Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила с заявлением в Twitter.



Свитолина заявила, что не будет играть с представительницами беларуси и россии. Примечательно, что в первом раунде турнира в Монтеррее Элина должна встретиться с Анастасией Потаповой.

Напомним, что Свитолина и другие украинские спортсмены призвали отстранить беларусь и россию от Паралимпиады-2022.