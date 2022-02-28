Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
01:15
Золотая коллекция бокса
01:35
ЙОЙ

Свитолина будет бойкотировать матчи с россиянками и белорусками

Первая ракетка Украины в первом круге турнира в Монтерреее должна играть с Потаповой
Теннис WTA
28 февраля 22:29
Свитолина будет бойкотировать матчи с россиянками и белорусками
Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила с заявлением в Twitter.

Свитолина заявила, что не будет играть с представительницами беларуси и россии. Примечательно, что в первом раунде турнира в Монтеррее Элина должна встретиться с Анастасией Потаповой.

Напомним, что Свитолина и другие украинские спортсмены призвали отстранить беларусь и россию от Паралимпиады-2022.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Я пишаюся тим, що я українка!» Трогательное письмо Свитолиной
«Я пишаюся тим, що я українка!» Трогательное письмо Свитолиной
Теннис WTA
27 февраля 18:20
Свитолина: «Мое сердце обливается кровью…»
Свитолина: «Мое сердце обливается кровью…»
Теннис WTA
25 февраля 12:18
«Я не могу…» Реакция Свитолиной на военное вторжение России в Украину
«Я не могу…» Реакция Свитолиной на военное вторжение России в Украину
Теннис WTA
24 февраля 16:23
Три украинки попали в основную сетку турнира в Майами
Три украинки попали в основную сетку турнира в Майами
Теннис WTA
23 февраля 08:58
Свитолина на третьем из пяти турниров сезона проиграла в первом матче
Свитолина на третьем из пяти турниров сезона проиграла в первом матче
Теннис WTA
21 февраля 17:32
Первая ракетка Украины вылетела с престижного турнира в Катаре. Обзор матча Свитолина – Мартинцова
Первая ракетка Украины вылетела с престижного турнира в Катаре. Обзор матча Свитолина – Мартинцова
Теннис WTA
21 февраля 16:57

Новости: Теннис

Свитолина будет бойкотировать матчи с россиянками и белорусками
Свитолина будет бойкотировать матчи с россиянками и белорусками
WTA
28 февраля 22:29
«Можете нам помочь?» Цуренко обратилась к Макгрегору за помощью
«Можете нам помочь?» Цуренко обратилась к Макгрегору за помощью
WTA
28 февраля 09:50
«Привіт, ненька!» Стаховский во время войны вернулся в Украину
«Привіт, ненька!» Стаховский во время войны вернулся в Украину
ATP
28 февраля 08:59
«Я пишаюся тим, що я українка!» Трогательное письмо Свитолиной
«Я пишаюся тим, що я українка!» Трогательное письмо Свитолиной
WTA
27 февраля 18:20
Ястремская: «Мы с сестрой устали, но уже в безопасности!»
Ястремская: «Мы с сестрой устали, но уже в безопасности!»
WTA
26 февраля 19:25
Международная федерация тенниса отменила все турниры в России
Международная федерация тенниса отменила все турниры в России
25 февраля 20:48
Свитолина: «Мое сердце обливается кровью…»
Свитолина: «Мое сердце обливается кровью…»
WTA
25 февраля 12:18
«Россияне, вы за это заплатите…». Стаховский в ярости после прилетевшей в дом ракеты
«Россияне, вы за это заплатите…». Стаховский в ярости после прилетевшей в дом ракеты
ATP
25 февраля 11:34
Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько
ATP
25 февраля 08:59
Все новости

Популярные новости

Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
61
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
21
Все новости