Свитолина: «Было много предложений о смене спортивного гражданства»

Теннисистка пообещала, что всегда будет выступать за Украину

Фото: Twitter Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что ей много раз поступали предложения о смене гражданства:

«Было много предложений. Когда мне было 10 лет и мы тренировались в Израиле несколько недель... И там были предложения.У меня нет никаких привилегий получать какое-то другое гражданство. У меня есть резиденция в Монако. Я всегда буду выступать за Украину. Я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину. Неважно, где я буду проживать».

Напомним, в Токио-2020 Свитолина принесла Украине первую в истории олимпийскую медаль в теннисе. За это достижение 15-я ракетка мира была награждена орденом княгини Ольги III степени.