Свитолина добыла уверенную победу на старте одного из любимых турниров

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла обладательницу wild-card

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй круг турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв обладательницу wild-card Майяр Шериф из Египта – 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 28 минут. За это время Свитолина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче Элизе Мертенс – Жиль Тайхманн.

Турнир в Дубае стал первым для Свитолиной после Australian Open, где она дошла до третьего круга.

Напомним, Свитолина становилась чемпионкой соревнований в Дубае в 2017-18 годах.

Ранее во второй круг турнира вышла Даяна Ястремская. В тоже время еще одной представительнице Украины Марте Костюк только предстоит сыграть матч против первой сеянной.