В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
Свитолина: «Думаю, что морально я была не в лучшем состоянии. Нужно это проанализировать»
Лучшая теннисистка Украины – о вылете со второго раунда Wimbledon
18:18
Элина Свитолина / Фото - btu.org.uaПятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после поражения от польки Магды Линетт (№44 WTA) во втором раунде Wimbledon (3:6, 4:6).
«Сегодня я играла немножко пассивно, а соперница брала инициативу в розыгрыше. Линетт отыграла очень чисто, очень здорово действовала и справа, и слева. Она забила много виннеров. Нужно было постараться найти свою игру, но мало что получалось, потому что она перехватывала инициативу очень рано и играла практически безошибочно. У меня не получилось использовать свои возможности, мне было трудно доминировать в розыгрышах. Наверное, я допускала чуть больше невынужденных ошибок, чем хотелось бы. И это трава, так что все происходит довольно быстро. Если честно, то она отыграла невероятно. Отличался ли этот корт от того, где я играла свой матч вчера? Практически не было никакой разницы. Физически со мной все было в порядке. Конечно, у спортсменов что-то болит то тут, то там, но в целом все было нормально».
«Думаю, что морально я была не в лучшем состоянии, не знаю, нужно это проанализировать. Просто, когда ты играешь на турнире Большого Шлема, то постоянно чувствуешь давление совсем другого порядка. Иногда с этим сложно справиться, но это часть работы. Нужно постараться быть сильной, не давить на себя и стараться перебороть страхи и трудности. Сегодня у меня не было той ментальной свежести, чтобы это сделать. Я уже годами выступаю в Туре и было много разных ситуаций, но сейчас, я бы сказала, все идет не очень гладко. Конечно, это трудный период, но за свою карьеру я уже была в таком положении несколько раз. И главное то, как ты сможешь вернуться после этих тяжелых поражений и тяжелого времени. Мне точно нужно отдохнуть, перезагрузиться, чтобы вновь чувствовать себя свежей перед предстоящими турнирами».
Напомним, ранее третья ракетка Украины Марта Костюк (WTA,70) также завершила свой путь на Wimbledon.
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