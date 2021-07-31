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Свитолина: «Думаю, именно характер вернул меня в борьбу за медаль»

Украинка завоевала первую награду ОИ в истории украинского тенниса
Olympics Токио-2020
15:33
Свитолина: «Думаю, именно характер вернул меня в борьбу за медаль» Тема дня
Элина Свитолина / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после завоевания первой медали ОИ в истории украинского тенниса. 26-летняя одесситка рассказала в интервью UA:Перший, что вернуться в игру было невероятно тяжело, но ей помог характер и выдержка.

«После проигрыша было очень тяжело вернуться опять в колею. После победы невероятные ощущения. Если честно, я старалась бороться до конца, проигрывала во втором сете и в третьем тоже. Было очень мало шансов, но я старалась бороться до конца. Отдала все силы, которые оставались.

Подача Рыбакиной? Я ожидала, что она будет играть очень агрессивно со своей подачи. Она очень много эйсов подает. Мне нужно было пытаться реагировать быстрее, но так как уже неделя к концу подходит, то было очень непросто себя заставить и реакции уже немного снизились.

Поэтому, конечно, первый сет был вообще очень плохой с моей стороны, но я боролась. Я думаю, что именно характер меня вернул в матч. Эта победа просто невероятная.

В первом сете где-то, наверное, нервы сыграли. В принципе, я была настроена достаточно хорошо, но в теннисе вообще непросто после проигрыша возвращаться в турнир, потому что у нас все идет навылет и здесь за третье место.

Было непросто, немножко затуплены были реакции и, может быть, я где-то недостаточно хорошо видела мяч. Она бы этим воспользовалась, она игрок высокого уровня, поэтому было очень очень непросто.

Переломить ход событий во втором сете, а потом вернуться в третьем – я потратила все силы, которые возможно. сейчас стою все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. эта бронза для меня много чего значит.

Когда я ехала сюда, задача стояла на золото. Конечно, очень обидно, что не смогла, потому что, подходя к полуфиналу, я думала, что достаточно близка. Но, к сожалению, полуфинал не сложился.

Было затрачено невероятно много сил за всю эту неделю. Я проигрывала в некоторых матчах. Было затрачено много психологических сил и нервов. Эта медаль имеет для меня большое значение. Я очень рада, что это случилось именно здесь. Это очень невероятные ощущения.

Планы? Пока что отдохну, потому что сильно я устала. Психологически сейчас полнейшее изнеможение.

Сейчас еще адреналин, но я знаю, что завтра будет вообще все очень плохо, поэтому я вернусь и буду восстанавливаться со своей командой. Буду готовиться к американской серии. Буду играть Монреале, Цинциннати и US-Open».

Как Свитолина совершила один из лучших камбэков в своей карьере.

Напомним, Новак Джокович остался без медали на Токио-2020.

Антон Кривенко
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Элина Свитолина Елена Рыбакина Токио-2020

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