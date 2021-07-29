Свитолина: «Это невероятную чувство – представлять Украину в матче за бронзу Олимпиады»

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала результат полуфинального матча на теннисном турнире на Олимпийских играх-2020.



Слова Свитолиной приводит ITF:

К сожалению, есть и другие игроки, которые играют замечательно. Это очень тяжело, но сегодня я выглядела хуже.

Вондроушева выглядела сегодня солидно, а я не смогла найти свой лучший теннис, поэтому все сложилось наилучшим для нее образом.