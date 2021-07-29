Известно когда и с кем Свитолина оспорит бронзу Олимпийских игр-2020
Свитолина: «Это невероятную чувство – представлять Украину в матче за бронзу Олимпиады»
Первая ракетка Украины поделилась впечатлениями от полуфинального матча на Игр-2020
17:42
Элина Свитолина / Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина
прокомментировала результат полуфинального матча на теннисном турнире на Олимпийских играх-2020.
Слова Свитолиной приводит ITF:
Это невероятное чувство – представлять свою страну в матче за бронзу Олимпийских игр. Но сегодня я действительно разочарована. Я старалась на все 100 %, чтобы пройти дальше.
К сожалению, есть и другие игроки, которые играют замечательно. Это очень тяжело, но сегодня я выглядела хуже.
Вондроушева выглядела сегодня солидно, а я не смогла найти свой лучший теннис, поэтому все сложилось наилучшим для нее образом.
Напомним, что в матче за медаль Игр-2020 Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной.
Комментарии 0