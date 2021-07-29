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Свитолина: «Это невероятную чувство – представлять Украину в матче за бронзу Олимпиады»

Первая ракетка Украины поделилась впечатлениями от полуфинального матча на Игр-2020
Olympics Токио-2020
17:42
Свитолина: «Это невероятную чувство – представлять Украину в матче за бронзу Олимпиады»
Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала результат полуфинального матча на теннисном турнире на Олимпийских играх-2020.

Слова Свитолиной приводит ITF:

Это невероятное чувство – представлять свою страну в матче за бронзу Олимпийских игр. Но сегодня я действительно разочарована. Я старалась на все 100 %, чтобы пройти дальше.

К сожалению, есть и другие игроки, которые играют замечательно. Это очень тяжело, но сегодня я выглядела хуже.

Вондроушева выглядела сегодня солидно, а я не смогла найти свой лучший теннис, поэтому все сложилось наилучшим для нее образом.

Напомним, что в матче за медаль Игр-2020 Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной.

Олег Шумейко-младший
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Элина Свитолина Токио-2020

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