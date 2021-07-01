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Свитолина и Костюк сыграют матчи второго круга на Wimbledon

Расписание четвертого игрового дня на турнире в Великобритании
Теннис Grand Slam
11:42
Свитолина и Костюк сыграют матчи второго круга на Wimbledon
Марта Костюк / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге Wimbledon сыграет против Магды Линетт из Польши. Матч 5-го номера рейтинга WTA против 44-й ракетки планеты на 2-м корте 2-м запуском, то есть около 15:00. В статистике личных встреч лидерство сохраняет украинка – 2:0.

19-летняя Марта Костюк проведет свой второй матч в карьер в основе британского Шлема против Анастасии Севастовой. За противостоянием 70-й ракетки мира из Украины и 56-й из Латвии можно будет следить на 4-м корте, также начиная с 15:00. Марта 1 раз выиграла у Севастовой, но в 2021 года проиграла ей в 2 матчах.

Катерина Козлова не смогла выиграть свой стартовый матч на травяном «мэйджоре» в Лондоне.

Антон Кривенко
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Элина Свитолина Марта Костюк

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